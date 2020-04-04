Орехово-Зуево, Московская область, , 13:56 — REGNUM В пятиэтажном доме в Орехово-Зуево на улице Гагарина сегодня произошёл взрыв. Об этом 4 апреля заявили в пресс-службе МЧС, передаёт РИА Новости.

«На улице Гагарина в доме номер 31 произошёл хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном кирпичном жилом доме», — заявили в пресс-службе.

Взрыв газа в Орехово-Зуево произошел на третьем этаже, обрушились квартиры с пятого по третий этажи второго подъезда. Жильцов соседних подъездов эвакуируют, сообщили в МЧС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв взял ситуацию под личный контроль и поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания.