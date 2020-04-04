Орехово-Зуево, Московская область, 4 апреля 2020, 13:55 — REGNUM В городе Орехово-Зуево Московской области 4 апреля произошёл взрыв, в результате которого обрушилась часть подъезда пятиэтажного дома, передаёт корреспондент ИА.
ЧП произошло по адресу: улица Гагарина, дом 31. По предварительной информации, произошёл взрыв бытового газа.
«На улице Гагарина в доме номер 31 произошёл хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном кирпичном жилом доме», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.
Официальной информации о пострадавших пока нет, под завалами могут находиться люди.