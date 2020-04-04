На место взрыва в Орехово-Зуево выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом 4 апреля сообщил его телеграм-канал.

Также сообщается, что глава региона взял ситуацию на личный контроль. На место также выехал начальник главного управления МЧС РФ по Подмосковью Сергей Полетыкин.

«Главе муниципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым», — сказано в сообщении.