Губернатор Воробьев выехал на место взрыва в Орехово-Зуево
На место взрыва в Орехово-Зуево выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом 4 апреля сообщил его телеграм-канал.
Также сообщается, что глава региона взял ситуацию на личный контроль. На место также выехал начальник главного управления МЧС РФ по Подмосковью Сергей Полетыкин.
«Главе муниципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым», — сказано в сообщении.
Как минимум, два человека пострадали при взрыве газа в Орехово-Зуеве. Их уже доставили в больницу — это 15-летний подросток с перелом копчика и мужчина в тяжелом состоянии в коме. На месте продолжают работать медики. Под завалами могут находится люди — RT.
Названы предварительные причины взрыва в Орехово-Зуево
К взрыву в многоквартирном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево могла привести неисправность газового оборудования или его неверная эксплуатация.
Орехово-Зуево — город на востоке Московской области. Находится на реке Клязьме. Добраться до него можно о по Носовихинскому или Горьковскому шоссе.
В соцсетях публикуют кадры из подмосковного Орехово-Зуева, где, предположительно, произошёл взрыв газа в жилом доме №31 по улице Гагарина. Судя по фото, обрушился весь подъезд дома — с первого по пятый этаж — RT.
Взрыв газа в Орехово-Зуево произошел на третьем этаже, обрушились квартиры с пятого по третий этажи второго подъезда. Жильцов соседних подъездов эвакуируют, сообщили в МЧС.
В МЧС сообщили о взрыве в многоквартирном доме в Орехово-Зуево
В пятиэтажном доме в Орехово-Зуево на улице Гагарина сегодня произошёл взрыв. Об этом 4 апреля заявили в пресс-службе МЧС.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв взял ситуацию под личный контроль и поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания.
Часть пятиэтажного дома в Подмосковье обрушилась после взрыва
В городе Орехово-Зуево Московской области 4 апреля произошёл взрыв, в результате которого обрушилась часть подъезда пятиэтажного дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
ЧП произошло по адресу: улица Гагарина, дом 31. По предварительной информации, произошёл взрыв бытового газа.
«На улице Гагарина в доме номер 31 произошёл хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном кирпичном жилом доме», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.
Видео из телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти»
«Губернатор А.Ю. Воробьев взял под личный контроль взрыв в жилом доме в Орехово-Зуево. На место отправлен начальник главного управления МЧС РФ по МО Полетыкин. Главе муниципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым», — телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
По данным «Интерфакс», несколько человек погибли.
По предварительным данным Baza, в результате взрыва пострадали как минимум пять человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.
Во время взрыва в жилом доме, предварительно, пострадали четыре человека — Mash
В Орехово-Зуево произошел взрыв в многоквартирном доме
По предварительным данным, речь идет о взрыве бытового газа. Судя по кадрам с места происшествия, частично обрушился один из подъездов дома.
В Сети очевидцы выкладывают фото. Судя по кадрам — полностью обрушился подъезд пятиэтажного дома.
Несколько источников подтверждают, что в взорвался бытовой газ.
Взрыв прогремел на улице Гагарина, в доме 31. Второй подъезд обрушился полностью, ведутся поисковые работы.