* ИГ — запрещённая в России организация

Мурманск, , 13:33 — REGNUM В Мурманске сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали экстремиста, который планировал совершить террористический акт. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает информационный Национального антитеррористического комитета (НАК).

В сообщении НАК сказано, что в ночь на 4 апреля сотрудники ФСБ смогли установить местонахождение вооруженного злоумышленника. При попытке задержания он открыл огонь по спецназу ФСБ и был ликвидирован ответным огнем.

На месте перестрелки спецназовцы наши готовую к применению самодельную бомбу, а также оружие и боеприпасы к нему.

ФСБ установила, что ликвидированный злоумышленник является приверженцем террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После совершения теракта он планировал выехать на Ближний Восток, чтобы присоединится к боевикам.