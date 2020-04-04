Донецк, , 10:53 — REGNUM Вооруженные силы Украины за прошлые сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 4 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

ВСУ обстреляли населенные пункт Зайцево южное, Спартак, Донецк («Вольво-Центр», поселок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Петровское, Коминтерново.

В результате обстрела населенного пункта Зайцево южное боевиками ВСУ были повреждены крыша, остекление и стены дома, расположенного по адресу улица Рыбалко, дом 212.

Результатом обстрела пригородов города Донецка стало повреждения газопровода, который находится по адресу улица Путиловская Роща, 16А. В результате газоснабжения лишились 240 абонентов.

ВСУ за минувшие сутки применили по ДНР 138 боевых припасов. Информация о жертвах среди мирного населения не поступала.

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ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки ВСУ 25 раз нарушили режим прекращения огня по ДНР. По территории республики были выпущено 398 боевых припасов.

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Отметим, что за прошлый месяц по территории ДНР было выпущено более 3750 боевых припасов. Двое мирных жителей погибли в результате обстрелов ВСУ, одиннадцать — были ранены.