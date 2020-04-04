Ростов-на-Дону, , 10:24 — REGNUM В Ростовской области произошло ДТП, в котором двое подростков погибли, ещё двое — получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 4 апреля.

Авария произошла в 5:30 мск неподалёку от города Белая Калитва. Согласно предварительной информации, 14-летний мальчик без разрешения взял у родителей автомобиль «Лада Приора». Управляя машиной, подросток не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом. Во время ДТП в автомобиле находились четверо. Два 14-летних подростка погибли, ещё двое 16-летних получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции восстанавливают картину произошедшего.