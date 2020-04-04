Оренбург, , 08:20 — REGNUM В Светлинском районе Оренбургской пожар унес жизни трех человек. Погибли трое: мужчина 1980 года рождения и двое детей (брат и сестра 2017 года рождения), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства пожар произошел вечером 3 апреля. На тушение огня потребовалось примерно десять минут. В ликвидации возгорания задействовали два боевых расчета.

Площадь, уничтоженная огнем, составила 20 квадратных метров. Предположительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.