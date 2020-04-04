Луганск, , 07:25 — REGNUM Боевики украинских вооруженных формирований дважды за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня, сообщили 4 апреля в пресс-службе представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Под обстрелами ВСУ оказались населенные пункты Донецкий и Нижнее Лозовое. В ходе обстрелов украинские силовики применили минометы калибра 82 мм, БМП-1, гранатомет АГС-17.

В результате обстрелов населенного пункта Донецкий был поврежден фасад дома и забор ограждающий домостроение, расположенное по адресу улица Лесная, дом 81. Информация о пострадавших в результате обстрела и иных случая повреждений инфраструктуры уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля умерла мирная жительница Луганской Народной Республики, которая была ранена во время обстрела вооруженными силами Украины поселка Голубовское, в котором женщина проживала.

Отметим, что за предыдущие сутки ВСУ обстреляли населенные пункты Березовское и Фрунзе. Украина продолжает военные действия против республик Донбасса несмотря на призывы ООН и ОБСЕ к прекращению боевых действий в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.