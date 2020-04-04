с. Шатрово, Курганская область, , 06:17 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет 29-летний житель села Шатрово, которого обвиняют в истязании, угрозе убийством, покушении на убийство, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Следствием установлено, что вечером 15 декабря 2019 года обвиняемый работал в котельной. Будучи с компанией знакомых в помещении из неприязни избил одного из товарищей руками и ногами, на словах угрожая убийством. Затем стал истязать его, нанося удары металлическим ломом и ножом по различным частям тела.

Спустя время, уже 30 января 2020 года обвиняемый в компании знакомых распивал спиртное в подсобном помещении автомойки в селе Шатрово. Опять возникла ссора. Обвиняемый напал одного из знакомых, избил его руками и ногами, а также нанёс ему удары металлическим ледорубом в область грудной клетки. Его с трудом остановили присутствовавшие собутыльники, а потерпевшему удалось сбежать.

Помимо этого, в ходе обысков у обвиняемого в надворных постройках был найден порох метательного действия.

В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.