Красноярск, , 03:43 — REGNUM Рейсовый пассажирский автобус перевернулся в Красноярском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Сообщается, что автобус ехал из Абазы в Красноярск, в салоне находились 14 человек. В районе Верхней Бирюсы водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. Шестеро человек в результате ДТП пострадали, их госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате аварии погибли два автомобиля, еще двое получили травмы и были госпитализированы.

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