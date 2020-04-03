Санкт-Петербург, , 23:28 — REGNUM Два человека погибли в дорожной аварии в Ломоносовском районе Ленобласти, еще двое пострадали.

По предварительной информации регионального УГИБДД, 3 апреля около 20:05 на Ропшинском шоссе водитель автомобиля Chevrolet Niva совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовыми автомобилями Scania и Isuzu, а затем наехал на опору освещения.

В результате ДТП водитель «Шевроле» и его пассажир скончались на месте, также пострадали еще один пассажир этой машины и водитель одного из грузовиков. Пострадавшие госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», — отметили в дорожной полиции.