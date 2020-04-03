Латакия, Сирия, , 22:34 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Сирии вечером 3 апреля, сообщает SANA.

Сейсмособытие ощущалось в Латакии и на находящихся поблизости территориях. Так, жители Хомса, Тартуса, Хамы и Алеппо почувствовали колебания.

Эпицентр землетрясения находился в 65 км от побережья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 3 апреля землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в провинции Ван (Турция).

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