Москва, , 21:02 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Александра Краковского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Басманным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Краковского на срок до 1 июня 2020 года», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 3 апреля Басманный суд Москвы арестовал двух других фигуранта дела, замначальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Александра Бирюкова и старшего следователя по особо важным делам СК МВД России Александра Брянцева.

Всем троим предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, обвиняемые незаконно способствовали в переводе под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на два миллиарда рублей.