Минск, , 21:09 — REGNUM Белорусские кинотеатры продолжают делать кассовые сборы в условиях эпидемии коронавируса. По словам кассиров, продажи билетов резко сократились, но посетителей по-прежнему много.

Кинотеатр «Киев» © ИА REGNUM

Билеты на киносеансы можно приобрести как в самих кинотеатрах, так и через популярные сервисы заказа онлайн, которые предлагают посещения различных массовых мероприятий — концертов, спектаклей выставок и так далее.

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Корреспондент ИА REGNUM побывал в нескольких кинотеатрах Минска и убедился: сеансы по-прежнему проводятся. Там же работают кафетерии и точки продаж различных товаров — от сувениров до сладостей.

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УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома разместило такое объявление: «Дорогие друзья! Наши самые просторные залы позволяют сделать Ваш просмотр кино безопасным и комфортным путём минимизации контакта с другими зрителями. Для этого предусмотрена определённая схема продажи билетов (рассадка в зрительном зале), увеличивающая расстояние между зрителями во время просмотра кинофильмов. Также мы сделали больше интервал между сеансами, чтобы произвести проветривание кинозалов и обработать кресла специальными дезинфицирующими средствами. В холлах сети кинотеатров «КиноМинска» всегда можно обработать руки антисептиком. С заботой, сеть кинотеатров «КиноМинска».

В других городах Белоруссии аналогичная ситуация. Работники государственных учреждений и «частники» ссылаются на отсутствие объявленного карантина.

Местные власти не признают наличие эпидемии коронавируса. Однако в социальных сетях господствует противоположная точка зрения.

Оппозиция требует от властей не скрывать правду о ситуации, оперативно информировать население и ввести жёсткие ограничительные меры — как это сделали в соседних странах. Александр Лукашенко называет это «коронавирусным психозом» и заверяет: ситуация под контролем.

Он по-прежнему отказывается закрывать границы республики и регулярно делится своими рецептами безмедикаментозной борьбы с коронавирусом COVID-19. Вчера, 2 апреля, он рекомендовал сметанное масло, а до этого — баню, водку и работу в поле.

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