Ташкент, , 18:50 — REGNUM Приходится с большим сожалением констатировать, что, несмотря на всяческие предупреждения и разъяснения, правила карантина на местах продолжают нарушаться, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, проводя совещание, посвященное борьбе с COVID-19.

«До настоящего времени было выявлено более 22 тысяч таких случаев, 330 человек сбежали из карантинной зоны. Ничем невозможно оправдать тот факт, что в период карантина некоторые безответственные лица провели 24 церемонии различного рода с массовым участием людей. По этим безрассудным поступкам, создающим угрозу жизни всего нашего народа, будут приниматься строгие меры», подчеркнул глава Узбекистана.

Мирзиёев подчеркнул, что государство примет все меры для недопущения широкого распространения коронавируса, «однако в эти дни испытаний все мы — каждый узбекистанец, каждое ведомство, представители общественности — должны действовать как единый кулак». «Прежде всего мы сами ответственны за ограждение нашей махалли, нашего дома, нашей семьи от коронавируса», подчеркнул он.

Приводя в пример Японию, президент, что в этой стране «повседневный образ жизни, основанный на высокой культуре гигиены, национальные обычаи выступают очень важным фактором преодоления заболевания».

«Густонаселенная Япония, имеющая очень развитые торговые связи с соседними странами, смогла не допустить широкого распространения вируса», указал президент.

В частности, причиной нераспространения вируса в этой стране послужило то, что в Японии придерживаются 13 правил и обычаев, в числе которых манера здороваться, привычка сохранять межличностную дистанцию, частая смена одежды и мытье рук, полное омовение, правильное питание, активный образ жизни, занятие спортом.

«Это, в свою очередь, требует от нас еще сильнее придерживаться обычаев, издревле присущих нашему народу, в том числе культуры приветствия путем прикладывания рук к сердцу, поливания водой рук пришедшего в дом гостя, сохранения дистанции в общественных местах, обильного употребления фруктов и овощей», подчеркнул президент.

Он также указал на необходимость продолжить работу по регулярной дезинфекции общественных мест, махаллей и домов. «Все предприятия и организации должны еженедельно проводить систематический медицинский осмотр своих работников», подчеркнул Мирзиёев.