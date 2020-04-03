Ташкент, , 18:48 — REGNUM В Узбекистане на сегодня взяты на карантине находятся 100 тысяч человек, в страну возвращены почти 13 тысяч наших граждан, которые также находятся на карантине, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, проводя совещание, посвященное борьбе с COVID-19.

«В Ташкентской области создается карантинная зона, способная принять 10 тысяч человек. Здесь уже размещены более 2,2 тысячи граждан, вернувшихся из-за рубежа», отметил Мирзиёев.

Он также сообщил, что в Зангиатинском районе Ташкента возводятся 2 вирусологические больницы на 10 тысяч коек, в ближайшие дни в них будут введены в эксплуатацию корпуса на 2 тысячи коек.

«До настоящего времени ввезены и доставлены в лечебные учреждения 245 тысяч тестов и около 700 тысяч средств защиты. Эта работа не прекращается», сообщил глава Узбекистана.

По его словам, работы по диагностике и лечению, карантинные мероприятия осуществляются, опираясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и передовой зарубежный опыт, прибыли квалифицированные врачи из Южной Кореи, которые участвуют в лечении больных, ожидается приезд группы китайских специалистов.

«Кроме того, наши врачи поддерживают постоянную видеосвязь с зарубежными коллегами и обмениваются опытом», отметил Мирзиёев.

Он подчеркну, что принимаемые системные меры дают свои результаты, полностью выздоровели и переведены на реабилитацию 25 заболевших.

«Число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусом достигло 221. К огромному сожалению, несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое больных скончались», сказал президент.