Москва, , 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.

«Басманным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бирюкова на срок до 1 июня 2020 года», — сказал собеседник агентства.

По делу также проходят замначальника следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Александр Красовский и старший следователь по особо важным делам СД МВД России Александр Брянцев.

Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, в апреле 2019 года подозреваемые «из корыстных целей» изъяли уголовное дело, возбуждённое в отношении находящегося в СИЗО владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 2 миллиарда рублей. Позднее они ходатайствовали о переводе Худояна под домашний арест. В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы это ходатайство удовлетворил.