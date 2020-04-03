София, , 18:10 — REGNUM Массовое ДТП с участием более, чем 20 грузовиков, а также легковых автомобилей произошла в районе города Харманли в Болгарии. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры страны.

Авария произошла утром 3 апреля на 67-м километре автомагистрали «Марица». По предварительным данным, водителем одного из транспортных средств были нарушены правила дорожного движения, он резко затормозил и вызвал этим цепочку столкновений в колонне из 50 грузовых автомобилей.

В результате ДТП, по предварительным данным, погибли два человека, один из них гражданин Турции, второй — Болгарии. Ещё шестеро пострадавших были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Всего в аварию попали 22 большегрузные фуры. Движение по трассе полностью заблокировано.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Предварительно установлено, что авария произошла в условиях ограниченной видимости из-за густого тумана. Всего в колонне, двигавшейся в сопровождении полиции от контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» на границе с Турцией на запад Болгарии, было 50 грузовых автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии движения для всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги на территории Грузии из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин.

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