Воронеж, , 17:35 — REGNUM Восемь строений и 1,5 гектара сухой травы сгорело в Каширском районе Воронежской области 3 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о ландшафтном пожаре у СНТ «Салют» поступило в 12:59, в 13:30 был объявлен вызов номер два в связи с усилением ветра и переходом огня на постройки. Огонь быстро распространялся из-за большого количества сухой травы, тушение осложнялось отсутствием источников воды и порывистым ветром.

Пожар ликвидировали в 15:20. Огонь уничтожил восемь строений различного назначения, сгорело 1,5 га сухой травы на поле. Обошлось без пострадавших.

По уточнённым данным, причиной пожара стала детская шалость — трое детей развели костёр.