Киров, , 17:31 — REGNUM В отношении вице-губернатор Кировской области Андрея Плитко возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Вместе с им задержан министр лесного хозяйства Алексей Шургин, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, Плитко, используя служебное положение, создал преступную группу, участники которой получали взятки от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за заключение контрактов с КОГСАУ «Кировгослесхоз» на покупку и продажу древесины.

Плитко был задержан 3 апреля при получении части взятки от Шургина в размере 3,4 млн рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обоих задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники были задержаны 3 апреля в результате совместных действий сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД.

При этом в январе 2020 года был задержан директор «Кировгослесхоза» Андрей Туев. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие полагает, что он получил от одного из предпринимателей взятку в размере 4 млн рублей за заключение договора купли-продажи древесины.

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