Калуга, 3 апреля 2020, 19:12 — REGNUM В Калуге за три месяца 2020 года в 104 дорожно-транспортных происшествия пять человек погибли и 125 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом 3 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.
Нетрезвое вождение по-прежнему остается в городе одной из основных причин ДТП. Так, с участием нетрезвых водителей с начала 2020 года зарегистрировано 15 дорожных происшествий, в которых 22 человека пострадали. За первый квартал было выявлено 275 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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