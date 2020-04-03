Калуга, , 19:12 — REGNUM В Калуге за три месяца 2020 года в 104 дорожно-транспортных происшествия пять человек погибли и 125 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом 3 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Нетрезвое вождение по-прежнему остается в городе одной из основных причин ДТП. Так, с участием нетрезвых водителей с начала 2020 года зарегистрировано 15 дорожных происшествий, в которых 22 человека пострадали. За первый квартал было выявлено 275 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«В апреле Госавтоинспекция Калуги продолжит практику проведения сплошных проверок водителей на состояние опьянения. Еженедельно с пятницы по воскресенье на территории областного центра будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого сотрудники ГИБДД будут останавливать все транспортные средства без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя будет исходить запах алкоголя, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ. Нарушителей ждут денежные штрафы вплоть до уголовного наказания», — сказала Екатерина Линькова.

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