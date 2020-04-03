Находка, Приморский край, , 16:22 — REGNUM В сеть выложена видеозапись момента обрушения автомобильного моста через реку Суходол на трассе Артем — Находка в Шкотовском районе Приморского края.

Запись сделана видеорегистратором легкового автомобиля, провалившегося вместе с частью конструкции моста, и дополнена очевидцами события.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля, сразу же после проезда грузового автомобиля произошло обрушение одного пролета железобетонного моста через реку Суходол на 55-м километре трассы Артем — Находка в Шкотовском районе. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Приморья решают, где строить объезд вокруг рухнувшего моста