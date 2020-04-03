Самара, , 16:04 — REGNUM Двух малолетних детей спасли полицейские во время пожара в квартире в Самарской области. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, два сотрудника полиции выехали на место происшествия в поселок Сургут. В этом время они заметили густой дым, который поднимался из окон первого этажа жилого дома на улице Победы. А из открытого окна доносились крики детей. Один из полицейских бросился спасать детей, а второй сотрудник сообщил о пожаре в экстренные службы.

По словам оперуполномоченного уголовного розыска, мужчина проник в помещение, которое было сильно задымлено, и в котором чувствовался жар от огня. Он нашел плачущих детей по их крикам, поскольку в помещении не было никакой видимости. Полицейский передал их через окно своему сослуживцу, который ждал на улице.

Отмечается, что прибывшие спасатели потушили пожар. Врачи, осмотрев детей, установили, что они не пострадали.

Позже было установлено, что пожар в квартире, в которой проживала женщина с двумя малолетними детьми, произошел из-за того, что мальчик 2012 года рождения и его пятилетняя сестра зажигалкой подожгли бумагу и уронили её в пакет, в котором лежала искусственная елка. Елка загорелась. Дети пытались потушить огонь, но безуспешно. Тогда они спрятались в коридоре.

Руководство ГУ МВД России по Самарской области приняло решение поощрить полицейских за проявленные самоотверженность и профессионализм.

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