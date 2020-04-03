Львов, Украина, , 16:16 — REGNUM Во Львовской области Украины во дворе частного дома упал снаряд и не разорвался. Об этом сообщила 3 апреля пресс-служба министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

«Вблизи территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон —ИА REGNUM), на территорию двора частного дома в селе Верещица Яворовского района Львовской области упал снаряд, не разорвался», — сказано в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли взрывотехники, которые забрали боеприпас на утилизацию.

Министр обороны Украины запретил проведение стрельб данным видом боеприпасов на полигоне до выяснения обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в результате артобстрелов территории ДНР со стороны украинских вооружённых формирований, были повреждены десять жилых домов и линия электропередачи.

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