Багдад, 3 апреля 2020, 15:52 — REGNUM Автобус с военнослужащими армии Ирака был взорван 3 апреля на севере страны. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Инцидент произошёл в районе города Махмур в Иракском Курдистане. По данным телеканала, двое военнослужащих погибли, еще трое солдат получили ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля на северо-востоке Ирака неподалеку от города Туз-Хурмату боевики напали на военнослужащих. Они привели в действие взрывные устройства, данных о пострадавших и жертвах не было.
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