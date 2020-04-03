Москва, , 18:44 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали 35-летнего мужчину подозреваемого в жестоком обращении с животными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило заявление о том, что на 2-й Рейсовой улице мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подвесил собаку за поводок на заборе и стал наносить удары ногами по туловищу животного.

Собаку с многочисленными ушибами и переломами доставили в ветеринарную поликлинику, а мужчина был задержан. Против него возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

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