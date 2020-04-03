Брянск, , 15:10 — REGNUM Деятельность четырёх подпольных игровых салонов пресекли полицейские в Брянске. По подозрению в организации незаконного бизнеса задержаны местная жительница и уроженец Рязанской области, сообщили 3 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Из игровых салонов было изъято 35 единиц компьютерной техники, подключённой к сети интернет, документация и выручка. Кроме того, в ходе обысков у подозреваемых полицейские обнаружили 13 мобильных телефонов, в которых содержалась информация об участниках нелегального бизнеса, а также сведения о ежедневной выручке каждого салона с 2019 года. По подозрению в организации игорного бизнеса задержаны 46-летние уроженец Рязанской области и жительница Брянска, а также пять активных участников преступной деятельности.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает штраф до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.