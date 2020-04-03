Уфа, , 14:39 — REGNUM Женщину в Башкирии подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в Татышлинском районе беременная 26-летняя подозреваемая не захотела оставлять ребенка, а решила его убить. Поэтому в начале марта текущего года она не обратилась к врачам для оказания ей помощи при родах. Следователи считают, что ребенка она родила в своей бане, после чего убила его.

Позже подозреваемая сообщила медицинским работникам о том, что смерть ребенка наступила от «естественных причин».

Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился живым и жизнеспособным, а причина смерти носит насильственный характер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства матерью новорожденного ребенка.

Отмечается, что подозреваемая созналась к содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Из скандального алтайского детского дома продолжают вывозить детей