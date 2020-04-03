Притобольный район, Курганская область, , 14:06 — REGNUM В Курганской области мужчина обвиняется в попытке угона автомобиля скорой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Инцидент произошёл среди ночи в селе Глядянское Притобольного района.

Установлено, что пьяный 36-летний ранее судимый безработный из села Арсеновка в поисках транспорта, на котором мог бы добраться до дома, воспользовался тем, что водитель автомобиля скорой помощи отвлёкся. Мужчина сел за руль автомобиля. но не смог объехать шлагбаум. Был задержан и доставлен в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Задержанный отпущен под подписку о невыезде.