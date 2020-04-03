Киров, , 13:56 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по ч. 6 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») в отношении технического директора одного из заводов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает следственное управление СКР по Кировской области.

По версии следствия, техдиректор завода по производству сельхозтехники в ноябре 2019 года получил от представителя одной из кировских компаний 150 тыс. рублей. Средства предназначались за действия, которые входили в перечень должностных полномочий обвиняемого — за организацию сделок и заключение договоров между компаниями.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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