Самара, , 13:54 — REGNUM Доследственная проверка по факту угона автомобиля и применения насилия в отношении полицейского несовершеннолетними начата в Самарской области. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, в ночь на 31 марта текущего года в Самаре двое несовершеннолетних угнали автомашину и ездили на ней по городу пока их не остановили стражи порядка. Отмечается, что во время задержания нарушителей, злоумышленники оказали сопротивление сотрудникам ДПС.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам угона автомобиля и применения насилия в отношении представителей власти. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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