Киров, , 13:45 — REGNUM В Кировской области проводится доследственная проверка по факту гибели на реке 4-летней девочки, которая провалилась под лёд. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По данным ведомства, 2 апреля ребёнок выбежал на реку Медведевка в Нолинском районе и провалился под лёд. В результате девочка погибла.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагического случая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревне Новая Ивановка Саратовской области 25 марта в пруду утонула 6-летняя девочка. Мама находилась с младшим ребенком дома и присматривала из окна за дочерью. Из-за внезапного отсутствия девочки мать вышла ее проверить во двор, но не обнаружила. Обеспокоенные родители бросились на поиски ребенка и наткнулись на следы, ведущие от дома к расположенному неподалёку пруду. Поверхность водоёма имела проломленный участок льда. Отец погрузился в воду и достал со дня водоема дочь. Признаков жизни она уже не подавала.