Село Тоцкое, Оренбургская область, , 12:57 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области бригада скорой помощи доставила в больницу трехмесячную девочку, которая впала в состояние комы во время купания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службы УМВД по региону.

Как утверждает мать ребенка, во время купания дочь оставили в ванной без присмотра. Девочка выскользнула из круга для плаванья и захлебнулась водой.

Врачи диагностировали у младенца асфиксию через утопление водой. По факту несчастного случая полиция проводит проверку, по результатам которой дадут правовую оценку действиям родителей.