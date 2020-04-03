Магас, , 13:00 — REGNUM Информацию о введении в Республике Ингушетии комендантского часа, которая стала появляться в медиа-пространстве республики, опроверг глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в официальном блоге в соцсети Instagram.

В Сети с конца марта появляются сообщения о якобы подписанном Калиматовым приказе, в соответствии с которым на территории республики с 30 марта вводится комендантский час с 20:00 до 6:00, а за его несоблюдение нарушителям грозит уголовная ответственность.

Подобные сообщения появились ранее в Московской области, а затем такие ложные сообщения стали распространяться и в других регионах страны.