Краснодар, , 12:55 — REGNUM В Краснодаре жителей многоэтажного жилого дома эвакуируют из-за пожара. Пожар произошёл в одной из квартир дома на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне днём 3 апреля.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера «01» в 11:57, в 11:58 к месту вызова направлены пожарные подразделения МЧС России, сообщили «Кубанские новости». В 12:02 на место прибыло первое подразделение.

Установлено, что горит квартира в доме на девятом этаже, в тушении задействовано восемь единиц техники МЧС России. Жителей эвакуировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на всей территории Краснодарского края действует повышенный класс пожарной опасности, в 19 муниципальных образованиях — 4-й класс пожароопасности. На территории 42 муниципальных образований действует особый противопожарный режим.