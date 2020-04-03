Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM В Екатеринбурге привезли подозреваемого в поджоге бараков, где погибли восемь человек, на место преступления. Задержанного ведут под конвоем.

Как передаёт 66.ру, гражданин ранее работал сборщиком мебели. Мужчина дал признательные показания, согласно которым именно он поджигал деревянные дома.

Молодой человек 1991 года рождения подозревается в совершении пяти поджогов, включая случай на улице Омской, где сгорели заживо восемь жителей. Сейчас проводится следственный эксперимент с участием задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, инциденты происходили в течение марта 2020 года, последний поджог произошёл в ночь с 1 на 2 апреля 2020 года. Жители подозревали в злонамеренных действиях застройщиков.

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