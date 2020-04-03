Сургут, Югра, , 12:11 — REGNUM В Югре оштрафован житель Сургута, который заявил в офисе банка о якобы своём заболевании коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

В Сургуте 56-летний местный житель 1 апреля пошутил в офисе банка, что болен коронавирусной инфекцией. Пришлось закрывать отделение на дезинфекцию, а сотрудников отправили на карантин.

Сотрудники полиции составили на шутника протокол по ст. 19.13 КоАП РФ («Заведомо ложный вызов специализированных служб»). Суд оштрафовал сургутянина на 1,2 тыс. рублей.