Москва, , 11:53 — REGNUM Преображенский суд Москвы рассмотрит дело бывшего сотрудника управления службы государственной регистрации, обвиняемого в мошенничестве с квартирой жителя Москвы ценой более 12 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Из материалов дела следует, что 59-летний москвич не оформил на себя в установленный срок квартиру умерших родителей. Обвиняемый в составе преступной группы (уголовные дела против которых выделены в отдельное производство) представил нотариусу пакет подложных правоустанавливающих документов, в том числе свидетельство о смерти родителей потерпевшего, на оформление квартиры стоимостью более 12 млн. рублей. После регистрации права собственности на квартиру злоумышленник продал её третьему лицу.

Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).