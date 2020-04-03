Киров, , 11:52 — REGNUM Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Задержание проводилось сотрудниками управлений ФСБ и МВД, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Задержан вице-губернатор Кировской области Плитко, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Суть дела пока не раскрывается.

ИА REGNUM напоминает, Плитко в сентябре 2017 года занял пост зампреда регионального правительства. На должность вице-губернатора назначен в марте 2019 года. До этого занимал разные посты в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.