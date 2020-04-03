Чебоксары, , 11:33 — REGNUM В Чувашии 3−4 апреля будет тепло, а затем похолодает. Ожидается снег. По предварительным прогнозам, тёплая погода установится во второй декаде апреля. Об этом ИА REGNUM сообщал автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В Чебоксарах ИА REGNUM

4 апреля в Чувашии сохранится тёплая погода, а 5 апреля после прохождения холодного фронта похолодает. Затем начнёт поступать арктическая воздушная масса, в результате 6−7 апреля может выпасть снег. Температура составит прогнозно +2…+7 градусов тепла, но из-за сильного северного ветра ощущаемая температура будет ниже.

8−10 апреля в Чувашии сохранится ветреная и прохладная погода, температура составит +5…+10 градусов, что соответствует климатической норме апреля.

По предварительным данным Владимира Михайлова, «стабильное тепло» установится во второй декаде апреля с приходом блокирующего казахстанского антициклона. В середине месяца воздух прогреется до +15…+20 градусов.