Самара, , 10:55 — REGNUM Пять человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» по выздоровлению выписаны из больниц в Самарской области в минувшие сутки. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Кроме этого сообщается, что в регионе за сутки не зафиксировано новых случаев заболевания новым коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 апреля текущего года в Самарской области зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Один случай был зафиксирован в Самаре (заболевший прибыл из Австрии). Второй зарегистрирован в Тольятти. Там заболевший выявлен из круга контактных.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 17 подтвержденных случаев COVID-19.

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