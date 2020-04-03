Владивосток, , 10:41 — REGNUM После того, как в мессенджерах Приморья появилось аудиосообщение о заболевшем коронавирусом в Находкинском городском округе, полиция приступила к розыску автора очередного фейка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

Читайте также: В Вологде установили девушку, вбросившую фейк о «двухсот заболевших»

Автор аудиосообщения уверяет, что власти скрывают факт заболевания коронавирусом одного из жителей посёлка Южно-Морской, входящий в состав Находскинского городского округа.

«Установлено, что информация не соответствует действительности и носит фейковый характер. Сотрудники полиции устанавливают личность распространившего сообщение», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Вологды установила девушку, вбросившую фейк о «двухстах заболевших».