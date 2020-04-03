Обнинск, Калужская область, , 12:17 — REGNUM В Обнинске Калужской области на строящемся объекте общеобразовательной школы с высоты второго этажа упал 52-летний рабочий. Мужчина погиб на месте, сообщили 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По предварительным данным, мужчина скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Погибший работал каменщиком по договору.

В настоящее время следователь проверяет охрану труда на строительном объекте. По результатам проверки будет понято процессуальное решение.

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