Уфа, , 10:10 — REGNUM Первый обсерватор начал работу в Башкирии. Об этом 3 апреля сообщил председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, обсерватор введен в эксплуатацию 30 марта в селе Нижегородка Уфимского района Башкирии. Он призван обеспечить полную изоляцию на две недели граждан, которые прибывают из-за рубежа.

В настоящий момент в обсерваторе находятся четыре гражданина, прибывшие из Израиля, Индии, Молдавии и Египта. Всего обсерваторе может разместиться 84 человека.

Для организации его работы из резервного фонда правительства Башкирии было выделено 16 млн 700 тысяч рублей. Охрану обсерватора обеспечивает частная компания.

Отмечается, что Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям проработал вопрос обустройства обсерваторов в селе Лекаревка Уфимского района на базе отдыха «Восход», в Абзелиловском районе, а также в городе Октябрьском. Они готовы к развертыванию.

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