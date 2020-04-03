Соледар, ДНР, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 25 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 398 единиц боеприпасов по территории ДНР. Об этом сообщили 3 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 32 мины калибра 120 мм, 66 мин калибра 82 мм, две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Озеряновка, Зайцево, Горловка (посёлок шахты 6−7), Широкая Балка, Каштановое, Ясиноватая, Жабичево, Донецк («Вольво-центр», терминал аэропорта, посёлок шахты «Трудовской»), Старомихайловка, Александровка, Ясное, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате двух обстрелов посёлка Старомихайловка были повреждены десять жилых домов и линия электропередачи. В результате обстрела посёлка Коминтерново повреждены два жилых дома. Жертв среди мирных жителей ДНР нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал, чтобы Россия, которая не является стороной конфликта, обеспечила прекращения огня в Донбассе.

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