Чебоксары, , 09:55 — REGNUM Чебоксарца, которого подозревают в попытке сжечь 9,5 кг наркотиков в гараже, что едва не привело к взрыву, подозревают в организации интернет-магазина для их сбыта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

В ходе разбирательств полицейские выявили «сеть распространения запрещенных веществ» в Чувашии и за ее пределами. Задержаны ещё четверо предполагаемых участников наркобизнеса.

Правоохранители считают, что организатором канала сбыта, в том числе интернет-магазина, является чебоксарец, в гараже у которого изъята крупная партия наркотиков. Следствие также полагает, что он контролировал закладчиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта стало известно о задержании чебоксарца, который попытался скрыться на внедорожнике от автоинспекторов. В ходе погони он бросил машину в гаражном комплексе и закрылся в гараже. Затем, по данным правоохранителей, из гаража повалил густой дым, послышались женские крики о помощи. В полиции отмечают, что злоумышленник пытался сжечь более 9,5 кг свертков с наркотиками, положив сверху газовый баллон: к счастью, взрыва удалось избежать. Подозреваемого и его знакомую нашли в подвале гаража практически без сознания.

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