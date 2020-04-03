Екатеринбург, , 10:08 — REGNUM Чкаловский районный суд Екатеринбурга ограничился предупреждением в отношении молодого цыгана Виктора В., сбившего женщину-хореографа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Суд не стал ограничивать свободу виновника аварии. Вместо этого судья принял «меру воспитательного характера» в отношении В. На момент совершения ДТП он был несовершеннолетним.

Прокуратура изучит приговор на предмет оснований для обжалования.

Как сообщало ИА REGNUM, 17-летний цыган в апреле 2019 года сбил на «Ладе Приоре» 28-летнюю женщину-хореографа на тротуаре. После этого жертве стали угрожать, по словам депутата Госдумы Дмитрия Ионина.

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