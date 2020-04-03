Барнаул, , 09:31 — REGNUM В Алтайском крае, где по состоянию на 3 апреля выявлено четыре подтвержденных случая коронавируской инфекции, и где действует режим самоизоляции, карантинные мероприятия распространяются не на всех. К примеру, из скандального алтайского детского дома, о котором писало ИА REGNUM, в разгар эпидемии продолжают вывозить детей. Об этом редакции сообщила один из воспитателей — Наталья.

По её словам, детей обманули: чтобы они написали заявления о переводе в другие социальные учреждения, руководство заявило, чтодетский дом закрывается.

«Накануне, 2 апреля, двоих воспитанников увезли в барнаульский детский центр №3, троих — в барнаульский детский центр №2. А ближе к вечеру шестеро детдомовцев отправили в центр, расположенный в селе с Вавилон (Алейксий район).

Сегодня, утром, 3 апреля, одного ребёнка перевезли в Павловск. Дети в шоке, когда обман раскрылся, многие захотели вернуть заявления, но им не дали этого сделать. Теперь они звонят на горячие линии, детскому омбудсмену — даже после переезда звонят, — просят вернуть их назад, но всё безрезультатно», — пояснила сотрудник детдома.

Не исключено, что таким образом в крае пытаются «решить» многочисленные проблемы данного учреждения. Они связаны не только с фактом жестокого обращения в одним из воспитанников, но и с серьёзными кадровыми проблемами, а также качеством продуктов и разнообразием меню для воспитанников.

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