Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM В Бурятии будут судить предпринимателя, которого обвиняют в попытке обмана как своих работников, так и государство. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

С сентября 2016 года компания участвовала в строительстве нефтепровода на территории Якутии. Спустя два года у неё начались финансовые трудности, из-за чего работникам-вахтовикам начали задерживать зарплату. Всего с января 2018 года по апрель 2019 года компания задолжала почти ста рабочим более 13,8 млн рублей.

По данным следствия, деньги у компании были, однако гендиректор тратил их на другие цели, в том числе свои личные. Часть зарплаты он выплатил лишь после возбуждения уголовного дела. Оставшиеся 2,8 млн рублей долга будут выплачены в рамках процедуры банкротства.

Однако не только рабочие остались без денег. К 1 ноября 2018 года компания недоплатила налогов на сумму 59,4 млн рублей.

«Не желая производить выплаты в бюджетную систему, генеральный директор путем совершения определенных действий с контрагентами сокрыл средства организации на сумму 45,7 млн. рублей, которые подлежали перечислению в казну», — отметили в СКР.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: невыплата зарплаты и сокрытие средств от налоговой в особо крупном размере. К настоящему времени следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем дело направлено в суд.

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