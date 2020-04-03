Куньмин, Китай, , 08:24 — REGNUM Лесной пожар в провинции Юньнань на юго-западе Китая был потушен, сообщил в региональной штаб-квартире по контролю за лесными пожарами, сообщает 3 апреля агентство Синьхуа.

Октрытые очаги огня были потушены коло 23:30 по местному времени 2 амреля. Пожар разгорелся примерно в 16:40 по Пекину в деревне Бицзи уезда Биньчуань и успел распространиться на площадь 58 гектар. Более 1600 человек были направлены на тушение огня. Три вертолета и три пожарных машины было мобилизовано. Жертв нет.

Как стало известно, причиной возгорания стал один из местных деревенских жителей, который сжигал у себя на участке ритуальную жертву духам предков, однако погонь вышел из-под контроля. Расследование продолжается.

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